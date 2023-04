Terzo Polo: Renzi, 'Calenda faccia quello che vuole, basta fango' (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Io sono stato accusato, aggredito, insultato. E' vero che io faccio conferenze. Come succede a tanti altri ex-premier. E questa attività la facevo anche 6 mesi fa, quando a Calenda gli serviva il simbolo per non raccogliere le firme alle politiche... Io penso che quello che sia accaduto sia ingeneroso verso i tanti che vogliono votare Terzo Polo", progetto fallito "per ambizioni personali" di qualcuno. "basta con il fango" in questi giorni una "serie di figure ridicole". Così Matteo Renzi a Quarta Repubblica su Rete4. "Un liberale non usa il giustizialismo, non confonde un avviso di garanzia con una condanna. Ma Calenda faccia quello che vuole". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Io sono stato accusato, aggredito, insultato. E' vero che io faccio conferenze. Come succede a tanti altri ex-premier. E questa attività la facevo anche 6 mesi fa, quando agli serviva il simbolo per non raccogliere le firme alle politiche... Io penso cheche sia accaduto sia ingeneroso verso i tanti che vogliono votare", progetto fallito "per ambizioni personali" di qualcuno. "con il" in questi giorni una "serie di figure ridicole". Così Matteoa Quarta Repubblica su Rete4. "Un liberale non usa il giustizialismo, non confonde un avviso di garanzia con una condanna. Mache".

