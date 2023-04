Terzo polo: Paita, 'Iv va avanti, ieri 1000 nuovi iscritti' (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Carlo Calenda ha voluto compromettere un progetto politico riformista chiesto dagli elettori. Italia Viva è già al lavoro, siamo già in una fase di ricostruzione di un percorso”. Lo ha detto a SkyTg24 Start la presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato Raffaella Paita. “Solo ieri abbiamo avuto 1000 nuovi iscritti. Se Calenda vorrà ripensare a questo suo gesto, la nostra disponibilità c'è. Sicuramente noi andiamo avanti, senza utilizzare i toni inaccettabili di Calenda”, ha concluso Paita. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Carlo Calenda ha voluto compromettere un progetto politico riformista chiesto dagli elettori. Italia Viva è già al lavoro, siamo già in una fase di ricostruzione di un percorso”. Lo ha detto a SkyTg24 Start la presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato Raffaella. “Soloabbiamo avuto. Se Calenda vorrà ripensare a questo suo gesto, la nostra disponibilità c'è. Sicuramente noi andiamo, senza utilizzare i toni inaccettabili di Calenda”, ha concluso

