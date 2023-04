**Terzo Polo: Calenda, 'Renzi non voleva partito unico, amen'** (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Io ho lavorato indefessamente al partito unico negli ultimi mesi. Ma non può nascere se lo vuole solo uno dei due contraenti. Renzi non lo voleva, a un certo punto è stato evidente. amen. Nella vita succede. Ricominceremo da Azione a costruire una grande area democratica e repubblicana". Così Carlo Calenda a Ravenna. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Io ho lavorato indefesste alnegli ultimi mesi. Ma non può nascere se lo vuole solo uno dei due contraenti.non lo, a un certo punto è stato evidente.. Nella vita succede. Ricominceremo da Azione a costruire una grande area democratica e repubblicana". Così Carloa Ravenna.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : La politica è sogno, non fango', la Replica di Renzi dopo la 'settimana di follie via Twitter' - NicolaMorra63 : 'Mi si accusa di assenze in Senato, ma quando non c'ero facevo iniziative per Azione e Italia viva, non ero a Miami… - you_trend : ?? #BREAKING Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di #Udine. Il candidato del centrosinistra e del terzo polo h… - drugo1974 : RT @LaStampa: Udine, De Toni è il nuovo sindaco: vince il centrosinistra con il terzo polo - Aio_Ben : Il terzo polo è l'esempio più calzante ?????? -