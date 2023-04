Terza vittoria consecutiva e allungo Champions, la Roma va di corsa: 3-0 contro l’Udinese (Di lunedì 17 aprile 2023) Unica squadra del campionato a vincere dopo gli impegni di coppe europee (in attesa della Fiorentina impegnata stadera al Franchi contro l’Atalanta) e alla Terza vittoria consecutiva senza subire reti (era già successo nel girone d’andata a cavallo tra l’ottava e la decima giornata ma con due reti al passivo), la Roma di Mourinho mette la freccia e allunga con decisione in zona Champions. Ora i punti di vantaggio sulla quinta in classifica, l’Inter che dovrà scendere all’Olimpico fra quattro giornate, sono ben 5 e la prospettiva è quella di poter gestire con meno affanno gli impegni successivi sperando nella qualificazione alle semifinali dell’Europa League.l’Udinese di Sottil, scarica e demotivata, non ha mai impensierito i giallorossi che hanno ritrovato il goal su ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) Unica squadra del campionato a vincere dopo gli impegni di coppe europee (in attesa della Fiorentina impegnata stadera al Franchil’Atalanta) e allasenza subire reti (era già successo nel girone d’andata a cavallo tra l’ottava e la decima giornata ma con due reti al passivo), ladi Mourinho mette la freccia e allunga con decisione in zona. Ora i punti di vantaggio sulla quinta in classifica, l’Inter che dovrà scendere all’Olimpico fra quattro giornate, sono ben 5 e la prospettiva è quella di poter gestire con meno affanno gli impegni successivi sperando nella qualificazione alle semifinali dell’Europa League.di Sottil, scarica e demotivata, non ha mai impensierito i giallorossi che hanno ritrovato il goal su ...

