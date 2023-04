Terrore in Colombia | le immagini dei violenti scontri tra tifosi e polizia

Violenti incidenti si sono verificati a Medellin prima dell'inizio del 'Clasico' del calcio colombiano, fra Atletico Nacional e ..."Non permetteremo loro di continuare a seminare ansia enelle comunità", ha aggiunto il ... ovvero le Forze Gaitaniste di Autodifesa della, ha tra i suoi leader ex narcotrafficanti ed ...Thornton II stava trasportando cocaina dallanegli Stati Uniti. Dopo aver lasciato una ... Il film è un concentrato di divertimento venato di sano. Anzi: distupefacente, per ...

È finita la tregua tra il governo colombiano e i narcos AGI - Agenzia Italia