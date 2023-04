Terremoto oggi Perugia: magnitudo, epicentro e ultime notizie (Di lunedì 17 aprile 2023) Terremoto oggi Perugia – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è avvenuto nella zona: 5 chilometri a sud est di Umbertide (provincia di Perugia) alle ore 08:56 di oggi, lunedì 17 aprile 2023, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.2790, 12.3770 ad una profondità di 9 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione che ha segnalato l’evento sismico sui vari social network. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Le scosse di oggi, 17 aprile Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023)– Una scossa didi3.3 è avvenuto nella zona: 5 chilometri a sud est di Umbertide (provincia di) alle ore 08:56 di, lunedì 17 aprile 2023, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.2790, 12.3770 ad una profondità di 9 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione che ha segnalato l’evento sismico sui vari social network. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Le scosse di, 17 aprile

