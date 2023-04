Terremoto in Umbria: trema il Centro Italia, gente in strada. Scuole evacuate (Di lunedì 17 aprile 2023) Scossa di Terremoto in Umbria: sisma avvertito in modo chiaro dalla popolazione anche in altre quattro Regioni. Momenti di paura e panico generale. Scuole evacuate. La situazione. Momenti di panico… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 17 aprile 2023) Scossa diin: sisma avvertito in modo chiaro dalla popolazione anche in altre quattro Regioni. Momenti di paura e panico generale.. La situazione. Momenti di panico… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Il terremoto è stato registrato questa mattina, poco prima delle 9 magnitudo di 3.3 - Agenzia_Italia : Scossa di #terremoto, in #Umbria, nessun danno ma tanta paura. - luigicastronuov : RT @Stefani84820659: Nuovo terremoto nella zona di Umbertide, magnitudo 3.3 - Umbria - - espodieg : Ancora scosse di #terremoto in #Umbria #17Abr #17aprile #17Abril - infoitinterno : Terremoto in Umbria, scossa avvertita anche nelle Marche -