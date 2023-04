Terremoto in Italia poco fa: la zona colpita (Di lunedì 17 aprile 2023) Social. . La Terra continua a tremare e sono sempre più numerose le zone interessate da eventi sismici. In geofisica, il Terremoto, detto anche sisma o scossa tellurica, è una vibrazione o assestamento della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. In quete ore è stata colpita anche l’Italia e in modo particolare una regione del Centro: vediamo nel dettaglio dove si è verificato il Terremoto e la magnitudo.



Leggi anche: Leggi anche: Terremoto in Italia: la notizia è appena arrivata Leggi anche: Terremoto a Pasquetta, scossa nella mattinata di oggi Leggi anche: Terrore all’alba, nuova scossa di Terremoto in Italia: scoppia il panico tra i ... Leggi su tvzap (Di lunedì 17 aprile 2023) Social. . La Terra continua a tremare e sono sempre più numerose le zone interessate da eventi sismici. In geofisica, il, detto anche sisma o scossa tellurica, è una vibrazione o assestamento della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. In quete ore è stataanche l’e in modo particolare una regione del Centro: vediamo nel dettaglio dove si è verificato ile la magnitudo.Leggi anche: Leggi anche:in: la notizia è appena arrivata Leggi anche:a Pasquetta, scossa nella mattinata di oggi Leggi anche: Terrore all’alba, nuova scossa diin: scoppia il panico tra i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SismoDetector : #terremoto segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto a 9km da #Napoli, Italia. 33 segnalazioni in un rag… - nicolatonio : RT @AgainCarlakak: NON SOLO NAZISTI... ANCHE CAZZARI!! L'ambasciata Ucraina in Italia si copre di ridicolo trasformando una foto del terre… - MoniShantiRani : RT @AgainCarlakak: NON SOLO NAZISTI... ANCHE CAZZARI!! L'ambasciata Ucraina in Italia si copre di ridicolo trasformando una foto del terre… - mimmo83499989 : RT @AgainCarlakak: NON SOLO NAZISTI... ANCHE CAZZARI!! L'ambasciata Ucraina in Italia si copre di ridicolo trasformando una foto del terre… - gabrillasarti2 : RT @AgainCarlakak: NON SOLO NAZISTI... ANCHE CAZZARI!! L'ambasciata Ucraina in Italia si copre di ridicolo trasformando una foto del terre… -