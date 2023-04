Terre rare e sovranità tech. Così l’Ue mira a ridurre la dipendenza dalla Cina (Di lunedì 17 aprile 2023) A seguito del vertice Biden–von der Leyen del 10 marzo scorso, i presidenti statunitense e della Commissione europea hanno concordato di avviare un dialogo per raggiungere un “accordo sui minerali target”. L’obiettivo è quello di garantire alle aziende dell’Unione un libero accesso ai crediti d’imposta dell’Inflation reduction act, Ira, per le batterie dei veicoli elettrici. Di conseguenza, è probabile che sul tema non ci sarà uno scontro a suon di sussidi tra l’Ue e gli Stati Uniti. Oltre al coordinamento sulle politiche industriali, i due presidenti hanno discusso di sicurezza economica e di sfide comuni in ambito tecnologico, come quelle sullo screening degli investimenti in uscita e sulla limitazione dell’accesso ai semiconduttori avanzati da parte della Cina. Questo tema è tra gli argomenti più scottanti tra i partner, soprattutto a causa del ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 aprile 2023) A seguito del vertice Biden–von der Leyen del 10 marzo scorso, i presidenti statunitense e della Commissione europea hanno concordato di avviare un dialogo per raggiungere un “accordo sui minerali target”. L’obiettivo è quello di garantire alle aziende dell’Unione un libero accesso ai crediti d’imposta dell’Inflation reduction act, Ira, per le batterie dei veicoli elettrici. Di conseguenza, è probabile che sul tema non ci sarà uno scontro a suon di sussidi trae gli Stati Uniti. Oltre al coordinamento sulle politiche industriali, i due presidenti hanno discusso di sicurezza economica e di sfide comuni in ambito tecnologico, come quelle sullo screening degli investimenti in uscita e sulla limitazione dell’accesso ai semiconduttori avanzati da parte della. Questo tema è tra gli argomenti più scottanti tra i partner, soprattutto a causa del ...

