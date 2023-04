Terra Amara Anticipazioni 18 aprile 2023: Behice prova a sedurre Fekeli... (Di lunedì 17 aprile 2023) Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 18 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che Fekeli neanche si accorge dei giochi di seduzione di Behice, turbato com'è dalla sola vista di Hunkar... Leggi su comingsoon (Di lunedì 17 aprile 2023) Ledella Puntata diin onda martedì 18su Canale 5 rivelano cheneanche si accorge dei giochi di seduzione di, turbato com'è dalla sola vista di Hunkar...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : 'Terra amara: Yilmaz scopre la verità sul figlio, Mujgan in crisi e Hunkar torna in gioco #gfvip #uominiedonne… - Moonlightshad1 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Senza Non è L'Arena, La7 crolla. Fiacche Rai1 (ridotta alle repliche già ad aprile) e Canale5. Al pome… - GossipOne_it : 'Terra amara: Yilmaz scopre la verità sul figlio, Mujgan in crisi e Hunkar torna in gioco - ReignOfTheSerie : Terra amara: trama settimanale dal 17 al 23 aprile 2023 #Terraamara #soap - VigilanzaT : #AscoltiTv #Auditel: Senza Non è L'Arena, La7 crolla. Fiacche Rai1 (ridotta alle repliche già ad aprile) e Canale5.… -