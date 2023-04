Termovalorizzatore a Roma, nascono gli schieramenti: pro e contro Gualtieri (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Termovalorizzatore è un tema che non trova un accordo. Il progetto è fortemente voluto dal sindaco Roberto Gualtieri, ma la questione è ancora aperta, visto che sono nati dei veri e propri schieramenti anche all’interno di dem tra chi sostiene l’idea del primo cittadino e chi è contrario. Il progetto da 93 milioni di euro Il progetto da 93 milioni di euro dovrebbe servire a smaltire 600mila tonnellate di rifiuti indifferenziati l’anno. Ma l’ambizioso progetto ha trovato l’opposizione di ambientalisti e non solo che hanno presentato ricorso al Tar contro la realizzazione dell’inceneritore. E, a breve, il giudice amministrativo, che ha negato la sospensiva, sarà chiamato a pronunciarsi. Ma, a preoccupare di più è la posizione della segretaria del Partito democratico, Elena Ethel Schlein che, almeno finora, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilè un tema che non trova un accordo. Il progetto è fortemente voluto dal sindaco Roberto, ma la questione è ancora aperta, visto che sono nati dei veri e proprianche all’interno di dem tra chi sostiene l’idea del primo cittadino e chi è contrario. Il progetto da 93 milioni di euro Il progetto da 93 milioni di euro dovrebbe servire a smaltire 600mila tonnellate di rifiuti indifferenziati l’anno. Ma l’ambizioso progetto ha trovato l’opposizione di ambientalisti e non solo che hanno presentato ricorso al Tarla realizzazione dell’inceneritore. E, a breve, il giudice amministrativo, che ha negato la sospensiva, sarà chiamato a pronunciarsi. Ma, a preoccupare di più è la posizione della segretaria del Partito democratico, Elena Ethel Schlein che, almeno finora, ...

