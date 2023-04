Tentato furto alla Coop di Marino, i ladri ninja si sono calati dal tetto (Di lunedì 17 aprile 2023) Avevano provato il colpo della vita al supermercato di Marino, dove un gruppo di ladri pensava probabilmente di portare via migliaia di euro. Per mettere in piedi il furto, avevano messo nel loro mirino la Coop di via Goffredo Mameli, ovvero un’attività commerciale di riferimento a tutti i cittadini presenti nella frazione di Santa Maria delle Mole. Per entrare all’interno del locale, i ladri avevano fatto leva sulle loro abilità sportive, riuscendo ad arrampicarsi sul tetto e calarsi da un lucernario dentro il negozio. I ladri giocano sull’agilità per rubare alla Coop di Marino Nonostante fosse notte, ugualmente i ladri sono riusciti ad arrampicarsi sulla parete esterna della famosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Avevano provato il colpo della vita al supermercato di, dove un gruppo dipensava probabilmente di portare via migliaia di euro. Per mettere in piedi il, avevano messo nel loro mirino ladi via Goffredo Mameli, ovvero un’attività commerciale di riferimento a tutti i cittadini presenti nella frazione di Santa Maria delle Mole. Per entrare all’interno del locale, iavevano fatto leva sulle loro abilità sportive, riuscendo ad arrampicarsi sule calarsi da un lucernario dentro il negozio. Igiocano sull’agilità per rubarediNonostante fosse notte, ugualmente iriusciti ad arrampicarsi sulla parete esterna della famosa ...

