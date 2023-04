Tenta il suicidio ingerendo lamette da barba | salvato dai Carabinieri

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nel tardo pomeriggio del 16 aprile, idella Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno su segnalazione di alcuni passanti sono intervenuti in piazza Alfano, a Salerno, nei pressi del Duomo, praticando il primo soccorso salvavita ad un 54enne, senza fissa dimora, che aveva minacciato di togliersi la vitadelleda. L’uomo è stato messo in salvo dai militari intervenuti che sono riusciti ad estrarre dalla cavità orale del malcapitato una lametta che stava per ingerire, sottraendogliene un’altra che aveva tra le mani, infine affidandolo alle cure del personale medico del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un uomo di 54 anni, senza fissa dimora, aveva minacciato di togliersi la vita ingoiando delle lamette da barba ...