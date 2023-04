Tennis, Taylor Fritz e Frances Tiafoe presenti in Laver Cup (Di lunedì 17 aprile 2023) La Laver Cup ormai è diventato un evento particolarmente sentito e ambito da tutti i giocatori di vertice. L’esibizione organizzata da Roger Federer, entrata anche nel calendario ATP, è stata lo scorso anno il teatro proprio del ritiro del fuoriclasse svizzero. Nel 2022 è arrivata la prima vittoria nella storia del Team World che si è imposto grazie al successo nell’ultima giornata di Frances Tiafoe su Stefanos Tsitsipas e ha mandato in visibilio la squadra capitanata da John McEnroe. Team World che dopo la conferma di Felix Auger-Aliassime, oggi ha annunciato la presenza di Frances Tiafoe e Taylor Fritz, membri della squadra anche lo scorso anno e anche quest’anno rappresenteranno il Resto del Mondo a Vancouver, in Canada. Gli altri protagonisti saranno annunciati ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) LaCup ormai è diventato un evento particolarmente sentito e ambito da tutti i giocatori di vertice. L’esibizione organizzata da Roger Federer, entrata anche nel calendario ATP, è stata lo scorso anno il teatro proprio del ritiro del fuoriclasse svizzero. Nel 2022 è arrivata la prima vittoria nella storia del Team World che si è imposto grazie al successo nell’ultima giornata disu Stefanos Tsitsipas e ha mandato in visibilio la squadra capitanata da John McEnroe. Team World che dopo la conferma di Felix Auger-Aliassime, oggi ha annunciato la presenza di, membri della squadra anche lo scorso anno e anche quest’anno rappresenteranno il Resto del Mondo a Vancouver, in Canada. Gli altri protagonisti saranno annunciati ...

