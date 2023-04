Tennis, Paolo Bertolucci: “Non ci si rende conto di cosa sta facendo Sinner. Infortuni di Berrettini non casuali” (Di lunedì 17 aprile 2023) Tiriamo le somme. I primi tre Masters1000 sono andati in archivio nel circuito ATP di quest’anno e nei tornei di grande prestigio che si sono tenuti a Indian Wells, Miami e a Montecarlo Jannik Sinner è stato tra i protagonisti. L’italiano ha raggiunto le semifinali in California, la Finale in Florida e il penultimo sul rosso del Principato, diventando il più giovane Tennista dell’Era Open a potersi fregiare di tale traguardo nella stessa stagione. Tuttavia, l’agognato successo, da prima pagina, è mancato per un motivo o per l’altro. Un aspetto che porta a chiedersi se Jannik abbia determinate attitudini e possa ambire ai massimi livelli del Tennis mondiale. Attualmente, il classe 2001 del Bel Paese è n.8 ATP e n.3 della Race, la classifica di rendimento 2023 che premierà i primi otto della graduatoria con la qualificazione alle ATP ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Tiriamo le somme. I primi tre Masters1000 sono andati in archivio nel circuito ATP di quest’anno e nei tornei di grande prestigio che si sono tenuti a Indian Wells, Miami e a Montecarlo Jannikè stato tra i protagonisti. L’italiano ha raggiunto le semifinali in California, la Finale in Florida e il penultimo sul rosso del Principato, diventando il più giovaneta dell’Era Open a potersi fregiare di tale traguardo nella stessa stagione. Tuttavia, l’agognato successo, da prima pagina, è mancato per un motivo o per l’altro. Un aspetto che porta a chiedersi se Jannik abbia determinate attitudini e possa ambire ai massimi livelli delmondiale. Attualmente, il classe 2001 del Bel Paese è n.8 ATP e n.3 della Race, la classifica di rendimento 2023 che premierà i primi otto della graduatoria con la qualificazione alle ATP ...

