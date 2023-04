(Di lunedì 17 aprile 2023) Tornare subito in campo.sarà di scena questa settimana a Barcellona, torneo ATP500 sulla terra rossa catalana. L’azzurro viene da un filotto dinotevole: semifinale a Indian Wells; Finale a Miami; semifinale a Montecarlo.che gli hanno permesso di scalare il ranking ATP e la Race. L’altoatesino, infatti, è n.8 del mondo e n.3 della graduatoria che tiene conto del rendimento stagione. Indubbiamente, a lasciare un po’ d’amaro in bocca è il fatto che un successo in un torneo di prestigio ancora manchi nel palmares dell’italiano, tenendo conto delle sue eccellenti qualità dimostrate nella stagione. Tuttavia, sono maggiori gliche negativi. Concetti che ha espresso in un messaggio sui social anche una leggenda dello sport come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Tennis, Lindsey Vonn incoraggia Jannik Sinner: “Tanti aspetti positivi nei tuoi risultati” - -

Che poi apiaccia illo si sapeva già per il suo stretto rapporto con Federer , da cui aveva ricevuto un messaggio dopo l'ultima gara della sua carriera reagendovi con enorme ...La nota elogiativa per la Shiffrin è stata scritta dalla tre volte medaglia olimpicaVonn, ... Con Serena Williams che si allontana dal, c'è spazio per un'altra grande superstar mondiale ...... è proprio allora che è più importante farlo" ha sottolineato l'americana, che ha raggiunto il record di 85 vittorie in coppa del mondo, superandoVonn a quota 82 e puntando a Stenmark (fermo ...

Tennis, Lindsey Vonn incoraggia Jannik Sinner: "Nei tuoi risultati tanti aspetti positivi" OA Sport

Tuttavia, sono maggiori gli aspetti positivi che negativi. Concetti che ha espresso in un messaggio sui social anche una leggenda dello sport come Lindsey Vonn. L’ex fuoriclasse dello sci alpino ha ...Tuttavia, sono maggiori gli aspetti positivi che negativi. Concetti che ha espresso in un messaggio sui social anche una leggenda dello sport come Lindsey Vonn. L’ex fuoriclasse dello sci alpino ha ...