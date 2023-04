(Di lunedì 17 aprile 2023) Una grande continuità. Non ci sono dubbi che, nei primi quattro mesi del, abbia avuto una costanza di rendimento rimarchevole. L’altoatesino, con i suoi risultati, ha saputo tornare in top-10 nel ranking ATP e iniziato questa settimana da n.8 del mondo, occupando la posizione di n.3 della Race, graduatoria di rendimento che tiene conto della stagione corrente e qualificante per i primi 8 alle ATP Finals di Torino. E’ proprio l’appuntamento al Pala Alpitour l’obiettivo principale di, intenzionato a dar seguito alla propria avventura. Unnel quale sono stati ottenuti i seguenti risultati a partire, partendo dagli Australian Open: Ottavi agli Australian Open Vittoria all’ATP 250 di Montpellier Finale all’ATP500 di Rotterdam Semifinale al Masters1000 di Indian Wells Finale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : È la vittoria più importante in carriera per Musetti ?? ?? 'Ho lottato fino alla fine, ho avuto paura di vincere ma… - OA_Sport : Tennis, Jannik Sinner è quarto nella classifica vittorie/sconfitte del 2023. Comanda Alcaraz - - zazoomblog : Tennis Jannik Sinner rincuorato da Lindsey Vonn: “Tanti aspetti positivi” - #Tennis #Jannik #Sinner #rincuorato - OA_Sport : Tennis, Lindsey Vonn incoraggia Jannik Sinner: “Tanti aspetti positivi nei tuoi risultati” - - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Dopo 771 settimane, Fabio esce dalla Top100???? #Fognini | #EurosportTENNIS -

...battendo il numero 1 del mondo Novak Djokovic prima di fermarsi nei quarti per mano di... 18enne indicato da molti come il talento emergente più cristallino delfrancese. - foto ...... finalista nel 2018 e nel 2021, sempre stoppato da Nadal, quest'anno assente per infortunio -Sinner , n.8 del ranking e quarto favorito del seeding, semifinalista a Monte - Carlo, che entrerà ...... "e me ne accorgo solo ora che le ossa scricchiolano e che ilè passato". Sabato, in una semifinale che nell'economia di una vita tennistica ci auguriamo conti poco,ha perso contro uno ...

Jannik Sinner e le vittorie che non arrivano: alla ricerca di un imprendibile perché Ubitennis

Tornare subito in campo. Jannik Sinner sarà di scena questa settimana a Barcellona, torneo ATP500 sulla terra rossa catalana. L’azzurro viene da un filotto di risultati notevole: semifinale a Indian W ...Una grande continuità. Non ci sono dubbi che Jannik Sinner, nei primi quattro mesi del 2023, abbia avuto una costanza di rendimento rimarchevole. L’altoatesino, con i suoi risultati, ha saputo tornare ...