Tennis | Fiorello difende Berrettini | “Basta con la storia del fidanzamento con Melissa Satta”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tanto sport nella puntata odierna di Viva Rai2!, programma diin scena ogni mattina. Il conduttore ha innanzitutto preso le difese di Matteo, criticato sui social per la sua relazione: “Facciamo un grande in bocca a lupo a Matteoche si è infortunato e chiediamo agli haters di non rompere le balle ancora con ladelconche è un’offesa per tutti, e un’offesa all’intelligenza. Finiamola con questa cosa!” Sono poi arrivati i complimenti per Jannik Sinner, grande protagonista a Monte-Carlo: “Complimenti a Sinner che è arrivato in semifinale e ha giocato veramente bene! È stato battuto dal giovane Rune che sportivamente ha lasciato un po’ a desiderare, ma Jannik avrà tante altre occasioni“. Infine, non ...