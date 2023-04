Tennis, Fabio Fognini esce dalla top 100 mondiale dopo oltre 700 settimane (Di lunedì 17 aprile 2023) Con la nuova classifica ATP di quest’oggi, si è chiusa un’era per il Tennis italiano. Fabio Fognini non è più parte dei primi 100 giocatori al mondo. Il trentacinquenne ligure è rimasto a guardare nel suo amato torneo di Montecarlo, da lui vinto quattro anni fa, a causa di un infortunio alla caviglia patito contro Marco Cecchinato in Portogallo e non ha potuto usufruire della wild card a lui concessa. A causa del suo stop, Fabio ha perso altre sei posizioni in classifica, diventando da quest’oggi numero 103 del ranking mondiale. Si chiude così la sua striscia di permanenza in top 100, che si era aperta ben 14 anni fa, il 20 aprile del 2009. Fognini è rimasto tra i primi cento giocatori al mondo per 708 settimane consecutive, senza considerare anche le 22 ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Con la nuova classifica ATP di quest’oggi, si è chiusa un’era per ilitaliano.non è più parte dei primi 100 giocatori al mondo. Il trentacinquenne ligure è rimasto a guardare nel suo amato torneo di Montecarlo, da lui vinto quattro anni fa, a causa di un infortunio alla caviglia patito contro Marco Cecchinato in Portogallo e non ha potuto usufruire della wild card a lui concessa. A causa del suo stop,ha perso altre sei posizioni in classifica, diventando da quest’oggi numero 103 del ranking. Si chiude così la sua striscia di permanenza in top 100, che si era aperta ben 14 anni fa, il 20 aprile del 2009.è rimasto tra i primi cento giocatori al mondo per 708consecutive, senza considerare anche le 22 ...

