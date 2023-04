Tennis | Atp Monaco di Baviera | Cobolli al 2° turno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Eurosport_IT : CHE IMPRESA: ai quarti di finale Musetti troverà Sinner ?????? #EurosportTENNIS | #Musetti | #MonteCarloMasters - OutsiderGW : RT @federtennis: Flavio #Cobolli ???? supera Thompson 7-5 6-1 e accede al 2° turno dell'#ATP 250 di Monaco ?? #tennis - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: ?? Tennis, Atp Next Gen Race: Musetti e Nardi volano grazie a Montecarlo ?? #Tuttosport #AtoNextGenRace #Musetti #Nardi htt… - MercRF : RT @federtennis: ?? Classifica #ATP dopo Monte-Carlo Sinner raggiunge la SF e conferma il best ranking, mentre Musetti torna in top 20 graz… -

Flavio Cobolli ottiene la terza vittoria consecutiva nell'250 di Monaco di Baviera 2023, dove supera anche il primo turno del tabellone principale . Dopo aver passato indenne le qualificazioni, il tennista romano si è imposto quest'oggi con il punteggio ...Non accadeva da oltre 700 settimane Da questa mattina, Fabio Fognini, talento assoluto delitaliano e mondiale, ex n° 9 del mondo (9 titolie poco meno di 18 milioni di dollari di premi ...I messaggi per la pace e la scelta dell'di non escludere la Russia (senza inno e bandiere) ... in un derby che fa sembrare illa nuova Champions

Non solo Rune: vittorie e polemiche, i grandi provocatori del tennis La Gazzetta dello Sport

Rublev started his professional tennis career in 2014 at the age of 17. Since then, the star has won 13 ATP Tour singles titles, with his most recent one coming at the 2023 Monte Carlo Masters. In ...Monaco di Baviera, 17 apr. - (Adnkronos) – Flavio Cobolli avanza al 2° turno del torneo Atp 250 di Monaco di Baviera (terra, montepremi 562.815 euro). L’azzurro, numero 208 del mondo e proveniente dal ...