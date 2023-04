Tennis | Atp Djokovic resta n 1 | Sinner ottavo del ranking | Musetti 20°

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Eurosport_IT : CHE IMPRESA: ai quarti di finale Musetti troverà Sinner ?????? #EurosportTENNIS | #Musetti | #MonteCarloMasters - T_B_Tennis : ?? ATP Challenger Roseto Qualif. ?? Nagal VS Balzerani ?? Balzerani • 3.81 ???? si tu suis! #TeamParieur - sportli26181512 : Atp Barcellona, dove vedere l'ATP 500 in tv e streaming: Il circuito si sposta in Spagna per l'ATP 500 di Barcellon… - Gazzetta_it : Sinner, Montecarlo non fa male: terzo nella Race, c'è Djokovic nel mirino -

Ad ambire alla poltrona di 're' della classifica, oltre ad Alcaraz, c'è Medvedev ROMA - Novak Djokovic resta numero 1 del mondo ma da qui al Roland Garros, oltre a Carlos Alcaraz, c'è almeno un terzo ......del 2023 d'ora in avanti costituirà una data importante " seppure non positiva - per il... ITALIANI NELLA TOP 200: NITTOFINALS La miglior cartina di tornasole in merito alla performance ...... Jannik Sinner vuole proseguire il suo periodo di forma e torna in campo in occasione dell'500 ... che trasmetterà gli incontri su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport(canale 205). ...

Sesta volta in un tabellone principale ATP per Flavio che ha un'occasione contro l'australiano. Francesco Maestrelli sfida Elias Ymer per centrare il suo secondo main draw ...Ad ambire alla poltrona di 're' della classifica, oltre ad Alcaraz, c'è Medvedev ROMA (ITALPRESS) - Novak Djokovic resta numero 1 del mondo ma da ...