Tenere il cane in questa parte delle case è reato e se ti beccano sono guai | Allarme nuove regole (Di lunedì 17 aprile 2023) Attenzione alle nuove regole, prendersi cura dei propri animali domestici è una vera responsabilità ed i magistrati prendono decisioni sempre più severe nei confronti dei proprietari che non rispettano la salute dei coinquilini a quattro zampe. L’estate si avvicina e con essa il desiderio di vacanze. Purtroppo, spesso, le vacanze per molti animali domestici non equivalgono a pace e serenità come per i padroni. Questo perché molte persone tendono a non comprendere a fondo la grande responsabilità che deriva dall’avere un animale nella propria casa. Con il tempo i cuccioli crescono e diventano ingombranti. Smettono di somigliare a teneri peluche e diventano sempre più impegnativi. Con l’arrivo della bella stagione e le vacanze, aumentano vertiginosamente gli abbandoni. Secondo delle statistiche della LAV – Lega Anti Vivisezione, “…le ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 17 aprile 2023) Attenzione alle, prendersi cura dei propri animali domestici è una vera responsabilità ed i magistrati prendono decisioni sempre più severe nei confronti dei proprietari che non rispettano la salute dei coinquilini a quattro zampe. L’estate si avvicina e con essa il desiderio di vacanze. Purtroppo, spesso, le vacanze per molti animali domestici non equivalgono a pace e serenità come per i padroni. Questo perché molte persone tendono a non comprendere a fondo la grande responsabilità che deriva dall’avere un animale nella propria casa. Con il tempo i cuccioli crescono e diventano ingombranti. Smettono di somigliare a teneri peluche e diventano sempre più impegnativi. Con l’arrivo della bella stagione e le vacanze, aumentano vertiginosamente gli abbandoni. Secondostatistiche della LAV – Lega Anti Vivisezione, “…le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SSalandra : @gobbissima Io sto paragonando uno che ha perso uno Scudetto dopo 10 anni da favorito, è uscito von il Porto avendo… - danielat1957 : RT @MariaRo85819362: Ma perché non vengono avvisate le associazioni di animalisti ? Cosa si può fare per portare via quella creatura da lì… - maxzebra1897 : RT @MariaRo85819362: Ma perché non vengono avvisate le associazioni di animalisti ? Cosa si può fare per portare via quella creatura da lì… - raimondocastro : @GabriellaBargh1 @UnOnlus Segnalatelo alla polizia municipale è reato tenere un cane alla catena oltre ad essere i… - piacalvi1 : RT @MariaRo85819362: Ma perché non vengono avvisate le associazioni di animalisti ? Cosa si può fare per portare via quella creatura da lì… -