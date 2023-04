Telese Terme e Viterbo, nuovo momento di incontro tra Comuni (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa partecipato anche il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso alla cerimonia che si è svolta al Monastero di Santa Rosa di Viterbo per il posizionamento della statua di Santa Rosa (risalente al XVIII secolo) restaurata. L’evento è stato organizzato dall’imprenditore Antonio Di Pietro, autore del libro “Da Telese a Viterbo. La mia vita”. Erano presenti, oltre alla sindaca di Viterbo Chiara Frontini, il vescovo Orazio Francesco Piazza, la diplomatica Ligia Margarita Quessep Bitar, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Colombia nella Repubblica Italiana e Francesco Oddi, presidente del tribunale di Viterbo. La sindaca di Viterbo ha ribadito il forte legame che si è creato tra la città di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa partecipato anche il sindaco di, Giovanni Caporaso alla cerimonia che si è svolta al Monastero di Santa Rosa diper il posizionamento della statua di Santa Rosa (risalente al XVIII secolo) restaurata. L’evento è stato organizzato dall’imprenditore Antonio Di Pietro, autore del libro “Da. La mia vita”. Erano presenti, oltre alla sindaca diChiara Frontini, il vescovo Orazio Francesco Piazza, la diplomatica Ligia Margarita Quessep Bitar, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Colombia nella Repubblica Italiana e Francesco Oddi, presidente del tribunale di. La sindaca diha ribadito il forte legame che si è creato tra la città di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Il sindaco di Telese Terme a Viterbo per la cerimonia di posizionamento della statua restaurata di Santa Rosa, patr… - bonacomerpanee : @Ansieron Oh telese terme vuoi mettere ahahahaah - bonacomerpanee : @Ansieron Telese terme AHAHAAH - ottopagine : Telese Terme. Il sindaco: i dossi di via Fausto Coppi andavano sostituiti #TeleseTerme - TV7Benevento : Telese Terme, i dossi di via Fausto Coppi andavano sostituiti. Caporaso: “Abbiamo a cuore Telese 2” -… -