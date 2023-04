Teatro Lendi | con “Strativari” si chiude una stagione di successi

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi appresta alla conclusione la fortunatadelin via Alessandro Volta 144. La chiusura del cartellone è affidata a Cristina Donadio, Capone&BungtBangt e Solis String Quartet che, dal 19 al 21 aprile (ore 21), porteranno in scena “”. Concepito come una suite, lo spettacolo musicale e teatrale si compone di otto movimenti con un prologo eun epilogo. Otto ritratti emotivi che toccano altrettanti affetti – il ricordo, la passione, il gioco, lo scontro, la fatica, la denuncia, il desiderio, la devozione – esplorati dal punto di vista dei napoletani. Il progetto nasce dall’incontro di due realtà musicali apparentemente molto distanti tra loro, ma unite dalla matrice mediterranea. Tra strumenti con storie e tradizioni profondamente diverse (dal violino alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... newsdinapoli : Al Teatro Lendi parte il Festival de’ Ccriature Pulcinella in Viaggio #Cultura e Spettacoli -

... nella stagione in corso, sarà ospitato in alcuni dei più significativi teatri campani e napoletani passando dal 1° febbraio per ildi Sant'Arpino. Confermandosi un attore e cantante ...... nella stagione in corso, sarà ospitato in alcuni dei più significativi teatri campani e napoletani passando dal 1° febbraio per ildi Sant'Arpino. Confermandosi un attore e cantante ...

Teatro Lendi, chiusura di stagione con lo spettacolo “Strativari" ROMA on line

SANT’ARPINO (CE) – Si appresta alla conclusione la fortunata stagione del Teatro Lendi in via Alessandro Volta 144. La chiusura del cartellone è affidata a Cristina Donadio, Capone & BungtBangt e ...Tutto pronto al teatro Lendi di Sant’Arpino quando lunedì alle ore 17.30 prenderà il via - con la conduzione di Magda Mancuso e la partecipazione straordinaria di “Pulcinella”, impersonato del maestro ...