Teatro: il nuovo Billy Elliot è di Taranto, ha dodici anni ed ha debuttato al Sistina Andrea Loconsole protagonista dello spettacolo con Rossella Brescia (Di lunedì 17 aprile 2023) Di seguito il comunicato: È tarantino il nuovo Billy Elliot dell'omonimo musical in scena dal 13 aprile al Teatro Sistina di Roma, con la regia e l' adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo. Andrea Loconsole, 12 anni è il giovanissimo performer che porterà sul palco una delle storie più amate del cinema europeo. Allievo dell'ADAPT di Taranto e figlio dei maestri di danza Simona Licci e di canto Fabrizio Loconsole, Andrea vestirà i panni del ragazzo che aveva nel sangue la passione per la danza classica e che ha cercato in tutti i modi di perseguirla. Oltre 30 gli artisti in scena, con le musiche di Elton John, lo spettacolo sarà in tour fino a fine maggio a Genova, ...

