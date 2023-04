(Di lunedì 17 aprile 2023) Sarah Altobello ha rivelato che durante la festa di Endemol, Edoardonon avrebbero avuto contatti. Adesso anche il fratello di Guendalina ha parlato del suo rapporto con l’amico. Stando alle dichiarazioni dell’ex gieffino,gli avrebbe inviato alcuni, ma nulla di più, nessuna chiamata. “Se ho sentitoo la Fiordelisi? Edoardo ogni tanto mi manda deitipo: ‘guarda che bello questo momento’, mi manda dei video che io magari mi ero dimenticato nostro. Con Edoardo ogni tanto ci scambiamo dei ricordi su Whatsapp, però non l’ho sentito in realtà. Se sento la Bruganelli? Ogni giorno, andiamo a fare colazione insieme, aperitivi immancabili, anzi mi porta la colazione a casa, pensa che carina. – ha dichiaratoa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Tavassi sull’amicizia con Donnamaria dopo il GF Vip: i messaggi #GFVip #Incorvassi -

col 73enne, ex marito di Elisabetta Gregoraci , ...non si placa Articolo successivo L'ex marito di Guendalina...... si augurano di poter coltivare la loroanche fuori dal ... Verso la finale, parlando con Nikita e Oriana, spiega che ... Milena e Micol fantasticano'istante in cui potranno ...La ragazza ha detto la suache la gieffina ha ... Inoltre si è espressa anche su Edoardo, dicendosi convinta che ...