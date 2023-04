Tajani: L’Italia rafforza la sua presenza nell’Indo-Pacifico (Di lunedì 17 aprile 2023) – Intervento del ministro degli esteri al vertice in Giappone – Proseguono in Giappone, a Karuizawa, i lavori del vertice dei Ministri degli Esteri dei Paesi del G7, a cui sta partecipando il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani (nella foto). Dopo la prima riunione di ieri, la giornata di oggi si è articolata in diverse sessioni tematiche che hanno riguardato: la situazione nell’Indo-Pacifico, con un focus sul Sud Est Asiatico e sui Paesi delle Isole del Pacifico; gli ultimi sviluppi nella guerra in Ucraina; i rapporti del G7 con i principali partner internazionali; la situazione in Medio Oriente, con particolare attenzione all’Iran, e quella in Asia Centrale, soprattutto con riferimento all’Afghanistan. “L’Italia vuole ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023) – Intervento del ministro degli esteri al vertice in Giappone – Proseguono in Giappone, a Karuizawa, i lavori del vertice dei Ministri degli Esteri dei Paesi del G7, a cui sta partecipando il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio(nella foto). Dopo la prima riunione di ieri, la giornata di oggi si è articolata in diverse sessioni tematiche che hanno riguardato: la situazione, con un focus sul Sud Est Asiatico e sui Paesi delle Isole del; gli ultimi sviluppi nella guerra in Ucraina; i rapporti del G7 con i principali partner internazionali; la situazione in Medio Oriente, con particolare attenzione all’Iran, e quella in Asia Centrale, soprattutto con riferimento all’Afghanistan. “vuole ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Riunione dei Ministri degli Esteri del G7. L'Italia sta giocando un ruolo da protagonista nelle principali sfide in… - Antonio_Tajani : A #Karuizawa per il G7, amichevole incontro con il Min. degli Esteri Hayashi. Sintonia su temi internazionali, coop… - Antonio_Tajani : Nell'Ambasciata d'Italia abbiamo incontrato gli imprenditori e i ricercatori italiani che lavorano in #Giappone. Am… - antony6411 : RT @Barbarab1974FAN: Il nostro Governo è il Governo della Gente. Noi siamo umili e ci mostriamo nelle nostre attività quotidiane come mangi… - CRAZYITALY5 : RT @Satiraptus: Guerra civile #Sudan,appello di #Tajani:“l'Italia chiede di interrompere ostilità per riprendere il dialogo politico”. L… -

Così Blinken rafforza l'asse con Francia, Germania e Uk Sarà uno dei dossier più caldi della visita di Tajani a ...per saggiare se la tendenza del Transatlantic Quad si consoliderà o se l'...se la tendenza del Transatlantic Quad si consoliderà o se l'Italia ... Milano Design Week, boom di presenze nonostante i prezzi alle stelle: in città arriva anche la regina Maxima d'Olanda ...grande lavoro di promozione e racconto del nuovo Salone in Italia ... già in passato pedonalizzata per l'evento, via Durini e, nella ... il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani , il ... La politica estera di Antonio Tajani. Il vicepremier che gioca a scacchi col mondo L'odiato esilio In patria i colleghi di Tajani dentro Forza Italia non se lo aspettavano come coordinatore del partito. Una delle ragioni è la poca considerazione data alla politica europea (... Sarà uno dei dossier più caldi della visita dia ...per saggiare se la tendenza del Transatlantic Quad si consoliderà o se'...se la tendenza del Transatlantic Quad si consoliderà o se......grande lavoro di promozione e racconto del nuovo Salone in... già in passato pedonalizzata per'evento, via Durini e, nella ... il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio, il ...'odiato esilio In patria i colleghi didentro Forzanon se lo aspettavano come coordinatore del partito. Una delle ragioni è la poca considerazione data alla politica europea (... La politica estera di Antonio Tajani. Il vicepremier che gioca a ... Domani