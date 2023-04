Taiwan | transita una nave Usa e la Cina si arrabbia

Dopo il transito di un cacciatorpediniere lanciamissili statunitense nelle acque che dividono l'isola didalla Cina. "Il passaggio - ha spiegato il comando della settima flotta - è in linea ...* * * Su Formiche Emanuele Rossi scrive: ""Un'escalation militare nello Stretto di, attraverso il qualeogni giorno il 50 per cento del commercio mondiale, sarebbe uno scenario ...'Un'escalation militare nello Stretto di, attraverso il qualeogni giorno il 50% del commercio mondiale, sarebbe uno scenario orribile per il mondo intero', ha detto Baerbock durante ...

Nave da guerra Usa nello Stretto di Taiwan: "Transito di routine". Pechino: "Massima allerta" RaiNews

"Escludiamo qualsiasi interferenza interna" ammonisce Pechino dopo il passaggio del cacciatorpediniere-lanciamissili statunitense ...Nei file trafugati al Pentagono citati anche i i palloni spia chiamati con i nomi di mafiosi. Intanto la US Navy mostra la bandiera nello Stretto di Taiwan ...