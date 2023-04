(Di lunedì 17 aprile 2023) Nuove esercitazioniper la. L'Amministrazione cinese per la sicurezza marittima di Qingdao, provincia dello, ha emesso un avviso alla navigazione secondo cui domani, dalle...

... Tutti i segnali che il legame tra Russia eè militare Nell'Ue ognuno dice la sua sui rapporti con la, ed è un problema"accerchiata". I giochi di guerra cinesi che servono all'...Borrell ha infine sottolineato che lo stretto diè l'arteria più importante del commercio ... cercando di diffondere un messaggio di unità sulle preoccupazioni relative allain seguito alle ......assenza di relazioni diplomatiche tra Roma e Taipei - risponderà 'alla forte domanda di viaggi d'affari' e contribuirà 'a promuovere l'effetto moltiplicatore di scambi economici - commerciali-...

Nuove esercitazioni militari per la Cina. L'Amministrazione cinese per la sicurezza marittima di Qingdao, provincia dello Shandong, ha emesso un avviso alla navigazione secondo cui domani, dalle 9 ...Sulla spinta degli Stati Uniti atta a creare maggiore indipendenza dalla Cina incombe la possibilità di un conflitto militare su Taiwan, un’isola autonoma che Pechino considera come parte della Cina e ...