Taiwan, cacciatorpediniere Usa nello Stretto fra l’isola e la Cina (Di lunedì 17 aprile 2023) Un "transito di routine" che avviene tuttavia nel mezzo delle tensioni nella regione e una settimana dopo che l'esercito cinese ha terminato le manovre militari La Marina degli Stati Uniti ha comunicato che il suo cacciatorpediniere missilistico USS Milius ha attraversato lo Stretto di Taiwan, precisando che si tratta di un “transito di routine”. Il passaggio della nave militare Usa avviene nel mezzo delle tensioni nella regione e una settimana dopo che l’esercito cinese ha terminato le manovre militari vicino all’isola. La Settima Flotta degli Stati Uniti, attraverso un comunicato, ha indicato che il transito è avvenuto in “acque in cui vigono le libertà di navigazione e di sorvolo in alto mare in conformità al diritto internazionale. La nave è transitata attraverso un corridoio dello Stretto che si ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Un "transito di routine" che avviene tuttavia nel mezzo delle tensioni nella regione e una settimana dopo che l'esercito cinese ha terminato le manovre militari La Marina degli Stati Uniti ha comunicato che il suomissilistico USS Milius ha attraversato lodi, precisando che si tratta di un “transito di routine”. Il passaggio della nave militare Usa avviene nel mezzo delle tensioni nella regione e una settimana dopo che l’esercito cinese ha terminato le manovre militari vicino al. La Settima Flotta degli Stati Uniti, attraverso un comunicato, ha indicato che il transito è avvenuto in “acque in cui vigono le libertà di navigazione e di sorvolo in alto mare in conformità al diritto internazionale. La nave è transitata attraverso un corridoio delloche si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... V_Mazzotta : Nave da guerra Usa nello Stretto di Taiwan, Pechino: 'Truppe in massima allerta' - LennyBusker3 : per affermare lo status internazionale di vie d'acqua regionali come lo Stretto di Taiwan e il Mar Cinese Meridion… - Adnkronos : Taiwan, cacciatorpediniere Usa nello Stretto fra l'isola e la Cina . #Adnkronos - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? La US Navy afferma che il suo cacciatorpediniere missilistico guidato USS Milius ha attraversato lo Stretto di #Taiwan… - ledicoladelsud : Taiwan, cacciatorpediniere Usa nello Stretto fra l’isola e la Cina -