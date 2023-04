(Di lunedì 17 aprile 2023)vuole raddoppiare la presenza in Italia: dopo l'dia Roma, che funziona come ambasciata de facto, l'isola ha in programma l'apertura di un altro, un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Taiwan, 'apriremo un ufficio di rappresentanza a Milano': 'Il secondo in Italia, per rafforzare i rapporti bilatera… -

vuole raddoppiare la presenza in Italia: dopo l'ufficio di rappresentanza a Roma, che funziona come ambasciata de facto, l'isola ha in programma l'apertura di un altro ufficio a Milano, un ...biblioteche e archivi anche dopo cena e di notte, per poter far usufruire dei servizi ... così l'hi - tech si sposa con l'agricoltura a basso impatto di Lello Naso Usa -, quei ...vuole raddoppiare la presenza in Italia: dopo l'ufficio di rappresentanza a Roma, che funziona come ambasciata de facto, l'isola ha in programma l'apertura di un altro ufficio a Milano, un ...

Taiwan, 'apriremo un ufficio di rappresentanza a Milano' - Asia Agenzia ANSA

Taiwan vuole raddoppiare la presenza in Italia: dopo l'ufficio di rappresentanza a Roma, che funziona come ambasciata de facto, l'isola ha in programma l'apertura di un altro ufficio a Milano, un cons ...