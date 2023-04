Taipei apre un ufficio a Milano | il secondo in Italia Ecco perché è importante

(Di lunedì 17 aprile 2023) Si chiamerà “di rappresentanza diindi” la seconda sede di rappresentanza di Taiwan in. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri taiwanese in una nota in cui però non vengono illustrati i tempi per l’apertura. L’nel nome portae non Taiwan, come da regola stabilita dalla One China Policy, con cui i Paesi che hanno relazioni con Pechino riconoscono che l’isola è “inalienabile parte della Cina”. servirà a facilitare legami commerciali ed economici più stretti con il Norde offrirà servizi consolari e di emergenza agli espatriati taiwanesi che vivono e lavorano in otto Regioni (ovvero Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, ...

