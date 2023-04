Taglio al cuneo fiscale da maggio 2023: effetti e aumenti in busta paga (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Taglio al cuneo fiscale da maggio 2023 sale al 4%. La misura è stata annunciata con l’approvazione del DEF 2023 da parte del governo Meloni e prevede un ulteriore Taglio progressivo delle tasse in busta paga, a partire dal prossimo maggio e fino a dicembre. Ciò significa che cambiano ancora le buste paga dei lavoratori dipendenti. Ci saranno nuovi aumenti e una rinnovata riduzione della pressione fiscale. Ma di quanto? In questo articolo vediamo gli effetti in busta paga del nuovo Taglio al cuneo fiscale da ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilaldasale al 4%. La misura è stata annunciata con l’approvazione del DEFda parte del governo Meloni e prevede un ulterioreprogressivo delle tasse in, a partire dal prossimoe fino a dicembre. Ciò significa che cambiano ancora le bustedei lavoratori dipendenti. Ci saranno nuovie una rinnovata riduzione della pressione. Ma di quanto? In questo articolo vediamo gliindel nuovoalda ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Il governo annuncia che sul 2024 ci saranno 4 mld per ridurre le tasse. Ma già solo per confermare il taglio del cu… - FratellidItalia : ?? Con l'approvazione del Def, arriva anche il taglio del cuneo fiscale per 3 miliardi, destinato alle famiglie con… - Luxgraph : Stipendi, il taglio del cuneo fiscale salirà al 4%: effetti in busta paga, chi guadagna? #corriere #news #2022… - Persona15032419 : RT @serebellardinel: #Def: Nessuna risorsa per rinnovi contrattuali contro #inflazione,uscita graduale ma costante da misure di sostegno pe… - 91EMartire : @gibran23110 @Anna26648966 @Libero_official Magari il coglione è chi è felice del taglio del cuneo fiscale che tant… -