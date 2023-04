Tabellone Europa League: la situazione dopo l’andata dei quarti di finale (Di lunedì 17 aprile 2023) Ancora tutte da giocare le qualificazioni per le semifinali dell’Europa League 2022-2023. Due vittorie di misura e due pareggi nelle partite di andata non mettono al sicuro nessuna squadra. Nella parte alta del Tabellone il Manchester United ha sciupato due gol di vantaggio all’Old Trafford, facendosi recuperare per colpa di due autogol, di Malacia e Maguire, dall’84 in poi. La Juventus invece ha vinto contro lo Sporting Lisbona all’“Allianz Stadium” di Torino grazie a un gol di Gatti. La squadra portoghese ha giocato molto bene e ci vuole la migliore Juve per poter passare il turno al ritorno. Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora La Roma non meritava assolutamente di perdere al “de Kuip” di Rotterdam, ma un gol anche in parte rocambolesco di Wieffer ha dato il vantaggio di un gol alla ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Ancora tutte da giocare le qualificazioni per le semifinali dell’2022-2023. Due vittorie di misura e due pareggi nelle partite di andata non mettono al sicuro nessuna squadra. Nella parte alta delil Manchester United ha sciupato due gol di vantaggio all’Old Trafford, facendosi recuperare per colpa di due autogol, di Malacia e Maguire, dall’84 in poi. La Juventus invece ha vinto contro lo Sporting Lisbona all’“Allianz Stadium” di Torino grazie a un gol di Gatti. La squadra portoghese ha giocato molto bene e ci vuole la migliore Juve per poter passare il turno al ritorno. Tutta la UEFAè su DAZN. Attiva ora La Roma non meritava assolutamente di perdere al “de Kuip” di Rotterdam, ma un gol anche in parte rocambolesco di Wieffer ha dato il vantaggio di un gol alla ...

