Tabellone Conference League | la situazione dopo l’andata dei quarti di finale

(Di lunedì 17 aprile 2023) Due partite ben indirizzate ed altre due invece ancora in bilico quelle che riguardano ididi2022-2023. Per fortuna la sfida che sembra chiusa riguarda la Fiorentina di Vincenzo Italiano. In Polonia contro il Lech Poznan la Viola ha giocato una grande partita, vincendo 1-4 e mettendo quasi al sicuro la qualificazione da certificare nella sfida di giovedì al “Franchi”. Anche l’Anderlecht ha vinto bene per 2-0 contro l’AZ Alkmaar, ma gli olandesi in casa sono molto ostici e la Lazio di Sarri ne sa qualcosa. Il Gent, nonostante abbia pareggiato in casa per 1-1, può sicuramente giocarsela contro il West Ham in piena crisi in campionato. L’ultima sfida è quella tra il Basilea e il Nizza, conclusa 2-2 al. La squadra francese ha un’ottima rosa con Kasper Schmeichel, ...