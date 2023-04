Tabellone Atp Monaco 2023 | Rune guida il seeding | al via Sonego e Cobolli

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ildell’ATP 250 didi Baviera, torneo che vedrà all’opera diversi giocatori di alto livello. La prima testa di serie dell’evento sarà Holger, che per la prima volta in carriera si troverà nella scomoda veste del campione in carica. Ma ci sono anche Taylor Fritz, il padrone di casa Alexander Zverev e il finalista uscente Botic van de Zandschulp. Per quanto riguarda gli italiani, inc’è Lorenzo: accreditato della testa di serie numero 6, il torinese farà il suo esordio contro il francese Quentin Halys e si tra in potenziale rotta di collisione, nei quarti di finale, con il numero 1. Presente nel main draw anche il romano Flavio, riuscito abilmente a superare le qualificazioni. PROGRAMMA E ...

PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIBANJA LUKA 2023 PRIMO TURNO (1) Djokovic bye Van Assche vs Wawrinka Lajovic vs Krajinovic (WC) Medjedovic vs (8) Barrere (4) Kecmanovic bye (Q) vs (Q)...Francesco Maestrelli se la vedrà contro Elias Ymer nel turno decisivo delle qualificazioni dell'250 di Banja Luka 2023 (Bosnia ed Erzegovina) , torneo di scena sui campi in terra battuta della ...Flavio Cobolli sfiderà Jordan Thompson nel primo turno dell'250 di Monaco di Baviera 2023 , in programma dal 17 al 23 aprile . Seconda qualificazione a ... SEGUI LA DIRETTA TESTUALE...

ATP Barcellona, il tabellone: Alcaraz rientra per difendere il titolo. Presenti Sinner, Musetti e Passaro Ubitennis

Il circuito si sposta in Spagna per l'ATP 500 di Barcellona, giunto alla settantesima edizione. In Catalogna tornerà in campo Alcaraz, assente a Monte-Carlo per infortunio, e se la vedrà tra gli altri ...Si amplia il plotone azzurro presente nel torneo ATP 500 di Barcellona. Oltre ai già presenti Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Francesco Passaro, si sono aggiunti anche Matteo Arnaldi e Lorenzo Giusti ...