Tabellone Atp Monaco 2023 | Rune guida il seeding | al via Sonego e Cobolli

Il Tabellone dell'ATP 250 di Monaco di Baviera 2023, torneo che vedrà all'opera diversi giocatori di alto livello. La prima testa di serie dell'evento sarà Holger Rune, che per la prima volta in carriera si troverà nella scomoda veste del campione in carica. Ma ci sono anche Taylor Fritz, il padrone di casa Alexander Zverev e il finalista uscente Botic van de Zandschulp. Per quanto riguarda gli italiani, in Tabellone c'è Lorenzo Sonego: accreditato della testa di serie numero 6, il torinese farà il suo esordio contro il francese Quentin Halys e si tra in potenziale rotta di collisione, nei quarti di finale, con il numero 1 Rune. Presente nel main draw anche il romano Flavio Cobolli, riuscito abilmente a superare le qualificazioni.

