Tabellone Atp Barcellona 2023 | presenti Sinner | Musetti e altri tre azzurri

È stato ufficialmente pubblicato il Tabellone principale dell'ATP 500 di Barcellona, con Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas a guidare il seeding di questo prestigioso evento. Jannik Sinner, accreditato della testa di serie numero 4, si trova nella parte bassa di Tabellone e ha, nel suo quarto, potenziali incroci con Cameron Norrie o con Lorenzo Musetti. C'è anche Francesco Passaro, che si trova nello spicchio di Tabellone capeggiato da Casper Ruud e da Francisco Cerundolo. L'Italia potrà contare anche su Lorenzo Giustino e Matteo Arnaldi, che hanno superato le qualificazioni. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP 500 Barcellona PRIMO TURNO (1) Alcaraz bye Ivashka vs Borges Zapata Miralles vs Balasz (13) Bautista Agut bye (10) Davidovich ...

