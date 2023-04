Tabellone Atp Barcellona 2023: presenti Sinner, Musetti e altri tre azzurri (Di lunedì 17 aprile 2023) È stato ufficialmente pubblicato il Tabellone principale dell’ATP 500 di Barcellona, con Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas a guidare il seeding di questo prestigioso evento. Jannik Sinner, accreditato della testa di serie numero 4, si trova nella parte bassa di Tabellone e ha, nel suo quarto, potenziali incroci con Cameron Norrie o con Lorenzo Musetti. C’è anche Francesco Passaro, che si trova nello spicchio di Tabellone capeggiato da Casper Ruud e da Francisco Cerundolo. L’Italia potrà contare anche su Lorenzo Giustino e Matteo Arnaldi, che hanno superato le qualificazioni. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP 500 Barcellona PRIMO TURNO (1) Alcaraz bye Ivashka vs Borges Zapata Miralles b. Balasz 6-2 6-2 (13) Bautista Agut bye (10) ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) È stato ufficialmente pubblicato ilprincipale dell’ATP 500 di, con Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas a guidare il seeding di questo prestigioso evento. Jannik, accreditato della testa di serie numero 4, si trova nella parte bassa die ha, nel suo quarto, potenziali incroci con Cameron Norrie o con Lorenzo. C’è anche Francesco Passaro, che si trova nello spicchio dicapeggiato da Casper Ruud e da Francisco Cerundolo. L’Italia potrà contare anche su Lorenzo Giustino e Matteo Arnaldi, che hanno superato le qualificazioni. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATP 500PRIMO TURNO (1) Alcaraz bye Ivashka vs Borges Zapata Miralles b. Balasz 6-2 6-2 (13) Bautista Agut bye (10) ...

