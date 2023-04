Tabellone Atp Banja Luka 2023: Djokovic il primo favorito (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Banja Luka 2023, che in calendario sostituisce almeno per quest’anno l’evento che si teneva in quel di Belgrado. L’organizzazione dell’evento resta però in mano alla famiglia Djokovic, e Novak sarà infatti la prima testa di serie del torneo. Numero due è Andrey Rublev, seguito dal croato Borna Coric e dall’altro serbo Miomir Kecmanovic. Nessun azzurro nel main draw dopo la cancellazione di Marco Cecchinato dovuta ad un problema agli addominali. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP Banja Luka 2023 primo TURNO (1) Djokovic bye Van Assche vs Wawrinka Lajovic vs Krajinovic (WC) Medjedovic vs (8) Barrere (4) Kecmanovic bye (Q) vs (Q) Coria vs (Q) (WC) ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilprincipale dell’Atp 250 di, che in calendario sostituisce almeno per quest’anno l’evento che si teneva in quel di Belgrado. L’organizzazione dell’evento resta però in mano alla famiglia, e Novak sarà infatti la prima testa di serie del torneo. Numero due è Andrey Rublev, seguito dal croato Borna Coric e dall’altro serbo Miomir Kecmanovic. Nessun azzurro nel main draw dopo la cancellazione di Marco Cecchinato dovuta ad un problema agli addominali. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPTURNO (1)bye Van Assche vs Wawrinka Lajovic vs Krajinovic (WC) Medjedovic vs (8) Barrere (4) Kecmanovic bye (Q) vs (Q) Coria vs (Q) (WC) ...

