Sweet Tooth 2 | il nuovo trailer anticipa i nuovi problemi di Gus

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il 27 aprile tornerà sugli schermi di Netflix la seriecon gli episodi della stagione 2, ecco ilche regala delle nuovezioni. La stagione 2 diarriverà sugli schermi di Netflix e nelsi assiste aie ostacoli che dovranno affrontare Gus e i suoi amici. Nel video i giovani ibridi sono stati infatti presi da un gruppo che li vuole usare per alcuni esperimenti, ma sono pronti a lottare per sopravvivere. La seconda stagione della seriemostrerà Gus e i suoi compagni ibridi mentre cercano di fuggire dopo essere stati catturati dagli Ultimi Uomini. Christian Convery riprende il ruolo del protagonista ed è ...

La stagione 2 diarriverà sugli schermi di Netflix e nel nuovo trailer si assiste ai nuovi problemi e ostacoli che dovranno affrontare Gus e i suoi amici. Nel video i giovani ibridi sono stati infatti ...Titolo originale :, uscita : 04 - 06 - 2021. Stagioni : 2. Full trailer per, stagione 2: la salvezza richiede un sacrificio inaccettabile 17/04/2023 trailer news di Redazione Il Cineocchio ...Metà uomo e metà cervo, Gus è pronto a tutto per salvare se stesso e i suoi amici dalla ferocia degli esseri umani che perseguitano i bambini ibridi nel trailer di2 . La serie TV(lo sapevate che è stata influenza da Twin Peaks ) è ambientata in un mondo post - apocalittico dove un virus conosciuto come "Il Grande crollo" ha spazzato ...

Gus e la sua nuova famiglia si ritrovano a scontrarsi con Abbot e con le forze del male che cercano di eliminarli per sempre. La serie Sweet Tooth si basa sul fumetto di Jeff Lemire e ha come ...Se il teaser di Sweet Tooth 2 aveva anticipato una stagione ricca di azione, lanciafiamme ed esplosioni, il trailer svelato da Netflix si addentra nel passato di Gus e in particolare di quello di sua ...