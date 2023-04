Svolta nell’omicidio di Vada | arrestato l’ex suocero della vittima

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 aprile 2023) Si è presentato in caserma Antonino Fedele, il pensionato di 81 anni accusato dell’omicidio delgenero Massimiliano Moneta, il 57enne trovato morto lo scorso 11 aprile nel suo podere a, frazione di Rosignano Marittimo, nel Livornese. Fedele si era reso irreperibile per una settimana, finché non è arrivato alla caserma di Rosignano Solvay, dove è stato interrogato dal procuratore di Livorno Ettore Squillace Greco e dal pm titolare dell’indagine. Per il gip che ha emesso l’ordinanza di arresto, Fedele è fortemente sospettato dell’omicidio di Moneta, colpito due volte: la prima all’altezza dell’anca destra e la seconda sul fianco destro del torace. Secondo il gip, Fedele «ha dimostrato una forza di volontà enorme e una capacità non comune», considerandone la pericolosità «elevata». Il pensionato è stato portato nel carcere di Livorno. Agli ...