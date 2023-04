Suzume | l' anime di Makoto Shinkai in anteprima a Bologna il 26 aprile col Future Film Festival

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ecate31 : RT @Crunchyroll_it: Ecco a voi la locandina italiana ufficiale di Suzume Link alla notizia: - Mauxa : Film anime Suzume al cinema: trama, cast, curiosità e uscita del road movie giapponese - - PokeNew2 : RT @Crunchyroll_it: Suzume diventa il quarto film anime più visto al cinema nella storia!!! Link alla notizia: - LenaNouzen86 : RT @Crunchyroll_it: Suzume diventa il quarto film anime più visto al cinema nella storia!!! Link alla notizia: - Sh4dowD_03 : RT @Crunchyroll_it: Suzume diventa il quarto film anime più visto al cinema nella storia!!! Link alla notizia: -

, chi interpreterà i protagonisti del film di Makoto Shinkai Svelati i doppiatori italiani Questa la sinossi di: Mentre il cielo si tinge di rosso e la terra trema, il Giappone è sull'...... l'ultimo prima del già citato "". Lo trovate su Netflix, assieme al resto della produzione ... Unvisivamente straordinario, impreziosito dalle musiche dei Radwimp s. Da vedere assolutamente.Lo scorso fine settimanadi Makoto Shinkai è salito al quarto posto nella Top dei migliori incassi di sempre dei film animati giapponesi, nel ...

Suzume: l'anime di Makoto Shinkai in anteprima a Bologna il 26 ... Movieplayer

Suzume, the latest movie from director Makoto Shinkai, is purring at the box office – making it one of the most successful anime movies of all time. As per Box Office Report, the anime feature took ...With a pair of mischievous twins, their karaoke bar-managing mother and a convertible-driving hipster thrown into the mix, there is lots of fun to be had on the extended road trip that Suzume and her ...