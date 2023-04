Supporto alle famiglie, formazione, tirocini: presentazione dei risultati del programma ITIA (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPalomonte (Sa) – Saranno presentati mercoledì 19 aprile 2023 (ore 10), presso l’Azienda consortile Agorà S10 di Palomonte, i risultati finali del programma di interventi ITIA, che ha realizzato l’ente di ambito in due anni e mezzo di attività, insieme ai suoi partner di progetto, la coop Antea, Pbs, Europelife e Confcooperative. Un programma finanziato con oltre 600 mila euro. All’evento parteciperanno Ernesto Cupo, Presidente CDA del Consorzio Sociale Agorá S10, Giuseppe Picciuoli, Presidente dell’Assemblea consortile, Giovanni Russo, Direttore Generale del Consorzio Agorá S10. La presentazione dei risultati sarà affidata al responsabile dell’Area Welfare di Agorà, Antonio Nuzzolo, quindi ci saranno i partner di progetto che racconteranno le attività ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPalomonte (Sa) – Saranno presentati mercoledì 19 aprile 2023 (ore 10), presso l’Azienda consortile Agorà S10 di Palomonte, ifinali deldi interventi, che ha realizzato l’ente di ambito in due anni e mezzo di attività, insieme ai suoi partner di progetto, la coop Antea, Pbs, Europelife e Confcooperative. Unfinanziato con oltre 600 mila euro. All’evento parteciperanno Ernesto Cupo, Presidente CDA del Consorzio Sociale Agorá S10, Giuseppe Picciuoli, Presidente dell’Assemblea consortile, Giovanni Russo, Direttore Generale del Consorzio Agorá S10. Ladeisarà affidata al responsabile dell’Area Welfare di Agorà, Antonio Nuzzolo, quindi ci saranno i partner di progetto che racconteranno le attività ...

