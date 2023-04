"Superbonus": confermato il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di essere acquirenti dei crediti d'imposta (Di lunedì 17 aprile 2023) Print this article Font size - 16 + È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023, la Legge 11 aprile 2023 n. 38, di conversione con modificazioni del Decreto - legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante " Misure urgenti in materia di ... Leggi su entilocali-online (Di lunedì 17 aprile 2023) Print this article Font size - 16 + È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023, la Legge 11 aprile 2023 n. 38, di conversione con modificazioni del Decreto - legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante " Misure urgenti in materia di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CiesseviMilano : RT @CSVnet: #Superbonus: confermato lo sconto in fattura per il Terzo settore Onlus, Odv e Aps potranno ancora accedere anche alla cessione… - CSVnet : #Superbonus: confermato lo sconto in fattura per il Terzo settore Onlus, Odv e Aps potranno ancora accedere anche a… - ireninax : RT @Orraf5: E voleva che Conte tagliasse le accise E voleva che Conte mettesse il blocco navale E voleva che Conte togliesse il pos E volev… - SofiaSea2021 : RT @Orraf5: E voleva che Conte tagliasse le accise E voleva che Conte mettesse il blocco navale E voleva che Conte togliesse il pos E volev… - Paola222006421 : RT @Orraf5: E voleva che Conte tagliasse le accise E voleva che Conte mettesse il blocco navale E voleva che Conte togliesse il pos E volev… -