Super Sapiens Day Factory, la call per startup e ricercatori su progetti ad alta intensità tecnologica (Di lunedì 17 aprile 2023) Super Sapiens Day Factory è partita nelle scorse ore: si tratta della call 4 ideas di Scientifica Venture Capital che si propone di selezionare idee e progetti ad elevata intensità tecnologica. L'obiettivo della call Super Sapiens Day Factory è quello di individuare e finanziare progetti innovativi caratterizzati da una forte componente scientifica ed accompagnarli in un percorso di crescita e posizionamento sul mercato che ne determini la trasformazione in aziende di successo. Come funziona Super Sapiens Day Factory Super Sapiens Day Factory coinvolge un ...

