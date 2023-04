Super Mario Bros Il Film vola ancora al box office italiano | buon debutto per L' Esorcista del Papa

(Di lunedì 17 aprile 2023). Ila i 13, 2 milioni di euro a due settimane dall'uscita nelle sale italiane, solidoper il controverso e criticato L'delcon Russell Crowe. Prosegue la marcia trionfale di. Ilal box. stabile in testa per la seconda settimana consecutiva, la pellicola d'animazione incassa altri 3,8 milioni di euro che portano il, miglior risultato di sempre per un adattamento videoludico, a un totale di 13,2 milioni e a un incasso globale di 678 milioni. Qui la nostra recensione di. Il ...

Resta in vetta 'Bros', il primo film di animazione ispirato all'iconico idraulico dei videogiochi, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, con 3.866.863 di euro per un incasso complessivo di 13.287.... reduce dagli incassi record diBros . Ma l'effetto cronaca, per quanto macabro, potrebbe rivelarsi allo stesso tempo un vantaggio per il destino di Cocainorso . Il verdetto al botteghino.

Super Mario Bros. Il Film ha già guadagnato 500 milioni di dollari al box office a livello mondiale, diventando il film legato a un videogioco che ha incassato di più nella storia.