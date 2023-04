Super Mario Bros. Il Film domina ancora il box office USA, solo 7 milioni per Renfield con Nicolas Cage (Di lunedì 17 aprile 2023) Mentre il debutto vampiresco di Nicolas Cage con Renfield si rivela un flop, Super Mario Bros. Il Film è ancora il vincitore del weekend al botteghino americano con altri 87 milioni. Super Mario Bros. Il Film lascia solo le briciole ai rivali conquistando per la seconda settimana consecutiva la vetta del box office USA con un incasso di capogiro di 87 milioni che portano il Film, miglior risultato di sempre per un adattamento videludico, a un totale domestico di quasi 348 milioni e a un incasso globale di 678 milioni. Qui la nostra recensione di Super ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023) Mentre il debutto vampiresco diconsi rivela un flop,. Ilil vincitore del weekend al botteghino americano con altri 87. Illasciale briciole ai rivali conquistando per la seconda settimana consecutiva la vetta del boxUSA con un incasso di capogiro di 87che portano il, miglior risultato di sempre per un adattamento videludico, a un totale domestico di quasi 348e a un incasso globale di 678. Qui la nostra recensione di...

