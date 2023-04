”Suo figlio ha fatto un incidente”: raggirano un’anziana e le tolgono tutto, oltre 5.000 euro tra monili e orologi (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ennesimo caso di truffa agli anziani. Un fenomeno che ultimamente sta sfuggendo di mano. Sono decine ogni settimana i casi segnalati in tutta la regione, in cui le vittime sono quasi sempre soggetti deboli, anziani soprattutto, perché ritenuti facili da raggirare. Spesso i truffato vengono anche da fuori, molti dei quali giovanissimi. Ecco l’ultimo caso che vogliamo raccontarvi. ‘Suo nipote è stato arrestato, dovrebbe darci i soldi per l’avvocato’, e gli spillano denaro e gioielli: truffata coppia di anziani L’ennesima truffa agli anziani: oltre 5.000 euro di beni Nel pomeriggio del 13/04/2023, nel corso di un servizio di prevenzione dedicato ai reati predatori commessi in aree residenziali, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio hanno arrestato un 22enne e un 30enne entrambi originari di Napoli, autori di una truffa ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ennesimo caso di truffa agli anziani. Un fenomeno che ultimamente sta sfuggendo di mano. Sono decine ogni settimana i casi segnalati in tutta la regione, in cui le vittime sono quasi sempre soggetti deboli, anziani soprat, perché ritenuti facili da raggirare. Spesso i truffato vengono anche da fuori, molti dei quali giovanissimi. Ecco l’ultimo caso che vogliamo raccontarvi. ‘Suo nipote è stato arrestato, dovrebbe darci i soldi per l’avvocato’, e gli spillano denaro e gioielli: truffata coppia di anziani L’ennesima truffa agli anziani:5.000di beni Nel pomeriggio del 13/04/2023, nel corso di un servizio di prevenzione dedicato ai reati predatori commessi in aree residenziali, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio hanno arrestato un 22enne e un 30enne entrambi originari di Napoli, autori di una truffa ai ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : Non siete degli esseri umani, ma nemmeno bestie, perché le bestie almeno un'anima la hanno. Siete feccia. Augurare… - LaVeritaWeb : Insultato dopo l’appello alla donna che ha abbandonato il figlio Ma tentare di riunire genitore biologico e bimbo è… - UKRinIT : Ci auguriamo che ogni madre possa ascoltare molto presto la voce di suo figlio o sua figlia, che tornerà dalla prig… - EffeMoni : @napoli_network @PolliceAzzurro Non c’è un profilo in cui compare la parola Napoli in cui non ritenete peggio il cl… - stemagni76 : Il figlio di Donald Trump posta questa roba regolarmente. Ora sta anche difendendo Teixeira, la talpa del… -