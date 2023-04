Sunak | premier indagato | travolto da sua moglie? Un terremoto nel Regno Unito

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il primo ministro britannico, Rishi, è. Secondo quanto rivela la Bbc, è sottoposto a investigvazione amministrativa per un caso di sospetto conflitto d'interessi in famiglia. Nel dettaglio la vicenda verte attorno a una struttura di assistenza per bambini, oggetto di progetti legislativi promossi dal governo, nella quale ladi(ricca ereditiera e donna d'affari di origini indiane) risulta aver avuto interessi economici che lo stesso, a suo tempo, non avrebbe dichiarato. Secondo quanto si apprende, l'investigazione in corso non presuppone ipotesi di reato e non coinvolge per adesso gli organi di polizia o quelli giudiziari, ma è frutto dell'iniziativa di un organismo parlamentare indipendente chiamato a valutare eventuali violazioni delle regole e degli ...